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11:55 13.04.2023

Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

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Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

РФ змушена переглянути стратегічні цілі війни, зокрема й щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України цього року, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Досвід і мужність наших захисників, вміле використання ними наданого партнерами озброєння призвело до скорочення військового потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора вкотре переглянути стратегічні цілі війни, зокрема й щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році. Прогнозується, що у весняно-літній період цього року ворог нарощуватиме кількісний і якісний показники з'єднань і військових частин російських військ, які ведуть війну на території України", - сказав Громов на брифінгу в четвер.

У Генштабі також зазначили, що, за прогнозами, ворог продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до кордонів з Україною.

За інформацією українських сил, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення, при цьому в пріоритеті - люди з найбільш "депресивних районів" країни.

"Для збільшення чисельності військових контрактної служби ворог анонсував призов у понад 400 тис. осіб. Водночас заплановано призов на строкову службу 147 тис. осіб", - сказав Громов.

У Генштабі наголосили, що хоча росіяни не хочуть їхати воювати в Україну, не варто недооцінювати мобілізаційні можливості ворога.

"Попри значний мобілізаційний ресурс, РФ здатна повністю забезпечити свої Збройні сили особовим складом для ведення тривалої води на виснаження", - заявив Громов.

Теги: #війна #цілі #ворог

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