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10:52 13.04.2023

Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

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Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО, на майбутньому саміті альянсу у Вільнюсі необхідно здійснити рішучі кроки на шляху до членства України в Північноатлантичному альянсі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море - море НАТО. Ця війна довела, що безпека регіону неподільна. Загроза одному - загроза всім", - сказав Кулеба на Першій Чорноморській конференції з безпеки Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

Він наголосив, що наразі світу стало очевидним, що страх - не стратегія, й необхідно розробити всеосяжну безпекову мережу для всіх країн у всьому регіоні.

Кулеба заявив, що Росія завжди мала стратегію і діяла щоразу, коли Захід сумнівався.

"Коли рухома страхом обережність закрила двері НАТО для України та Грузії у 2008 році, РФ швидко відповіла, атакувавши обидві країни. РФ ставала маніяком, але деякі лідери вирішили тоді, що найкраща стратегія, щоб маніяк залишався щасливим. Що передбачає і те, щоб залишити його потенційних жертв беззбройними", - заявив глава МЗС.

Він також зазначив, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі - це "правильний час, щоб виправити помилки минулого і зробити рішучі кроки на шляху до членства України в НАТО".

"Щоб показати, що двері не тільки відчинені, а й є чіткий план того - коли і як Україна в них зайде", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що для України має сенс стати частиною Європейської оборонної ініціативи, і він уже порушив це питання в розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем нещодавно.

Теги: #нато #кулеба

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