Події

09:00 13.04.2023

Окупанти в ніч на четвер запустили С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста

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Російські окупанти в ніч на четвер запустили ракети С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста, повідомив мер міста Вадим Лях.

"Четвер, 13 квітня. У Слов'янську знову - недобрий ранок. Вночі місто було обстріляне. Ракети С-300", - написав він у фейсбуці.

За його словами, одна з ракет влучила в ЗОШ-8. Постраждали також розташовані поруч багатоповерхові будинки. Вибито вікна, двері, пошкоджено балкони.

Друге влучення - біля міськводоканалу. Постраждали приватні будинки.

Лях зазначив, що в обох випадках обійшлося без жертв.

 

 

 

Теги: #словянськ #донецька #с300

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