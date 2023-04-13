Окупанти в ніч на четвер запустили С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста

Російські окупанти в ніч на четвер запустили ракети С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста, повідомив мер міста Вадим Лях.

"Четвер, 13 квітня. У Слов'янську знову - недобрий ранок. Вночі місто було обстріляне. Ракети С-300", - написав він у фейсбуці.

За його словами, одна з ракет влучила в ЗОШ-8. Постраждали також розташовані поруч багатоповерхові будинки. Вибито вікна, двері, пошкоджено балкони.

Друге влучення - біля міськводоканалу. Постраждали приватні будинки.

Лях зазначив, що в обох випадках обійшлося без жертв.