ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

За минулу добу Збройні сили України знищили 540 російських окупантів, 7 артсистем і 10 бойових броньованих машин, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано, танків - 3646 (+0) од, бойових броньованих машин - 7053 (+10) од, артилерійських систем - 2777 (+7) од, РСЗВ - 535 (+0) од, засоби ППО - 283 (+1) од, літаків - 307 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од, спеціальна техніка - 320 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.