Авіаносець ВМС США "Джордж Буш" залишив Середземне море

Американський атомний авіаносець USS George Bush у середу, пройшовши протоку Гібралтар, після восьмимісячного перебування залишив акваторію Середземного моря, випливає з даних порталу з відстеження пересування суден Marine Traffic та фотографій британських спостерігачів.

Авіаносець пройшов протоку під прикриттям трьох палубних вертольотів та корабля бойового супроводу. Разом з кораблями авіаносної ударної групи він перебував на бойовому патрулюванні в Середземному морі з кінця серпня минулого року, здійснюючи операції в районі Адріатики та поблизу Близького Сходу.

Як раніше повідомляли ВМС США, йому на зміну прямує авіаносна ударна група на чолі з новим американським атомним авіаносцем USS Gerald Ford, яка має прибути до регіону на початку травня.