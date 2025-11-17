Інтерфакс-Україна
03:39 17.11.2025

Авіаносець США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості у відносинах з Венесуелою

Американський атомний авіаносець USS Gerald Ford у неділю зайшов у Карибське море, повідомляє Associated Press.

Командувач авіаносної групи контр-адмірал Пол Ланзілотта заявив, що USS Gerald Ford посилить вже присутні американські сили в регіоні, щоб "захистити безпеку та процвітання нашої країни у боротьбі з наркотероризмом у Західній півкулі".

Раніше повідомлялося, що авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford, перенаправлена ​​із Середземного моря до Латинської Америки, 11 листопада увійшла до зони відповідальності американського Південного командування (USSOUTHCOM). У його зону входить вся Латинська Америка з водами Атлантики і Тихого океану, що омивають її, в тому числі Карибське море. До складу авіаносної групи входять також три ракетні есмінці. Авіаносець несе 48 бойових винищувачів F/A-18E Super Hornet.

Напередодні The Washington Post з посиланням на джерела писала, що голова Пентагону Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн у п'ятницю повторно обговорили із президентом США Дональдом Трампом питання потенційних військових дій у Венесуелі.

Джерело: https://apnews.com/article/aircraft-carrier-venezuela-trump-ford-strikes-drugs-241ea9e039d717b9f80f793922cb7cc9

Теги: #кариби #авіаносець #сша

