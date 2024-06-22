Американський авіаносець "Ейзенхауер", який протистояв атакам хуситів, покине Червоне море

Атомний авіаносець ВМС США USS Eisenhower, що перебуває в Червоному морі для протидії атакам єменських хуситів на торговельні судна, незабаром залишить регіон, повідомив телеканал Fox News з посиланням на військові джерела.

Наразі авіаносець уже перебуває в північній частині Червоного моря на шляху до Суецького каналу.

За даними телеканалу, на зміну йому з Тихого океану має прийти американський атомний авіаносець USS Theodore Roosevelt із корабельною групою супроводу.