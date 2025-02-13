Інтерфакс-Україна
Події
20:02 13.02.2025

Американський авіаносець USS Harry Truman зіткнувся з торговим судном у Середземному морі

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Американський авіаносець USS Harry Truman зіткнувся з торговим судном у Середземному морі

Американський атомний авіаносець USS Harry Truman цього тижня зіткнувся з торговим судном у Середземному морі, даних про постраждалих немає, повідомили в четвер у пресслужбі Шостого флоту військово-морських сил США.

"Авіаносець USS Harry Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M приблизно о 23:46 за місцевим часом 12 лютого", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що інцидент стався в районі єгипетського Порт-Саїда в Середземному морі.

Згідно з повідомленням, інформації про пробоїни в корпусі корабля, які могли би призвести до затоплення, не надійшло. Про ситуацію на торговому судні дані не наводяться.

 

Теги: #авіаносець #судно #сша #зіткнення

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