Події

19:31 12.04.2023

У Київській області в четвер проводитимуть вибухові роботи на родовищі гранітів

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У Київській області в четвер проводитимуть вибухові роботи на родовищі гранітів

У четвер, 13 квітня, у Київській області можуть бути чутні вибухи, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів регіону закликають поставитися з розумінням до ситуації та зберігати спокій.

 

Теги: #вибухи #київщина

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