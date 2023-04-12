У Київській області в четвер проводитимуть вибухові роботи на родовищі гранітів

У четвер, 13 квітня, у Київській області можуть бути чутні вибухи, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів регіону закликають поставитися з розумінням до ситуації та зберігати спокій.