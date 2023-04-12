Події

19:21 12.04.2023

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

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Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових спроможностей на майбутнє", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він зазначив, що українські воїни довели, що можуть за короткий час опанувати новітню техніку та ефективно використовувати її на полі бою.

"Для швидшої перемоги Україні потрібно також більше зброї: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них. Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності", - наголосив прем'єр-міністр.

Він також подякував США та особисто міністру за потужну військову підтримку та зусилля зі створення Української контактної групи.

У свою чергу Остін відзначив "безпрецедентний рівень прозорості", який Україна забезпечила, щоб гарантувати, що безпекова допомога США залишається в руках армії.

"Тепер я продовжу скликати Контактну групу з оборони України для координації підтримки невідкладних і довгострокових потреб України. І ми продовжимо оперативно надавати допомогу в гарантуванні безпеки за рахунок закупівель, а також із власних запасів", - наголосив Остін, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

Він також підтвердив прихильність підтримці та забезпеченню українських Збройних сил необхідними запчастинами та навчанням персоналу. Водночас США продовжать інвестувати у власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва.

"Тож я впевнений, що ми забезпечимо оборонні потреби України цієї весни і надалі. І, як неодноразово заявляв президент, ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив міністр.

 

Теги: #сша #зустріч #шмигаль #остін

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