Події

16:45 12.04.2023

У Бухаресті стартувала Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках роботи Міжнародної Кримської платформи

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У Бухаресті стартувала Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках роботи Міжнародної Кримської платформи

Україна і Румунія проводять у Бухаресті Першу Чорноморську конференцію з безпеки Міжнародної Кримської платформи.

Як повідомляє Ukraine Media Center, понад 200 експертів, політичних і державних діячів із різних країн світу зібралися в столиці Румунії, щоб обговорити виклики, що стоять перед країнами Чорноморського регіону через агресію РФ.

Захід відбувається в рамках діяльності Міжнародної Кримської платформи - механізму, спрямованого на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

Організатори конференції: Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ Румунії, Міністерство національної оборони Румунії в партнерстві з Центром оборонних стратегій (Україна).

У заході візьмуть участь міністри закордонних справ і міністри оборони, керівники міжнародних інституцій, державні посадовці та незалежні експерти, які представляють учасників Міжнародної Кримської платформи.

Теги: #румунiя #кримська_платформа #чорноморська_конференція

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