У Міноборони Фінляндії відхилили запит України на передачу винищувачів Hornet

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен (Центр) відповів на запит України про проведення переговорів щодо передання винищувачів Hornet і повідомив, що винищувачі використовуватимуть Сили оборони Фінляндії впродовж найближчих декількох років, після чого їхній життєвий цикл, який становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Як повідомляється на сайті фінської державної телерадіокомпанії Yle в середу, в інтерв'ю службі новин Uutissuomalainen Кайкконен сказав, що дискусія щодо можливої передачі літаків Україні не є актуальною. За його словами, відповідну відповідь українській стороні на її запит було надано минулого тижня.

У повідомленні наголошується, що в березні Україна звернулася до Міністерства оборони Фінляндії і запропонувала обговорити питання про можливу передачу Україні винищувачів Hornet. Дебати про передачу винищувачів розпочалися після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва порушила це питання.