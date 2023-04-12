Події

16:12 12.04.2023

У Міноборони Фінляндії відхилили запит України на передачу винищувачів Hornet

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Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен (Центр) відповів на запит України про проведення переговорів щодо передання винищувачів Hornet і повідомив, що винищувачі використовуватимуть Сили оборони Фінляндії впродовж найближчих декількох років, після чого їхній життєвий цикл, який становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Як повідомляється на сайті фінської державної телерадіокомпанії Yle в середу, в інтерв'ю службі новин Uutissuomalainen Кайкконен сказав, що дискусія щодо можливої передачі літаків Україні не є актуальною. За його словами, відповідну відповідь українській стороні на її запит було надано минулого тижня.

У повідомленні наголошується, що в березні Україна звернулася до Міністерства оборони Фінляндії і запропонувала обговорити питання про можливу передачу Україні винищувачів Hornet. Дебати про передачу винищувачів розпочалися після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва порушила це питання.

 

Теги: #фінляндія #винищувачі

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