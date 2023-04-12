Події

15:03 12.04.2023

Парламентський комітет просить Шмигаля втрутитися в проблемну ситуацію щодо захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування

2 хв читати

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням особисто втрутитися в проблемну ситуацію, пов'язану із захистом дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Як повідомляє пресслужба апарату українського парламенту, таке рішення члени комітету ухвалили за результатами круглого столу на тему "Стан виявлення та надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, під час війни".

"Війна завжди дає зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Завжди і в усіх країнах. А в Україні за останній рік кількість таких дітей не тільки не зросла, а й зменшилася на вісім тисяч. Зменшилася і кількість дітей без батьків за рік повномасштабного вторгнення", - сказала керівниця підкомітету у справах сім'ї та дітей Тетяна Скрипка.

Учасники заходу розглянули статистику, надану Міністерством соціальної політики та Національною соціальною сервісною службою. Так, за уточненою інформацією, загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2022 році, становила 66 552 дитини.

У профільних відомствах цю ситуацію пояснюють тим, що в загальній кількості таких дітей не враховано інформацію щодо регіонів України, території яких тимчасово окуповані станом на 2022 рік.

Голова профільного підкомітету ВР зазначила, що статистика викликає недовіру. Нардепка звернула увагу на те, що згідно з наданими даними, практично в усіх областях, де відбувалися активні бойові дії та є тимчасово окуповані території, відбулося зменшення кількості нововиявлених дітей із цих категорій.

"А з дітей, які до повномасштабного вторгнення жили на підконтрольній Україні території Луганської області, жодна дитина не втратила батьківського піклування і не стала сиротою. Що дуже нелогічно", - підкреслила вона.

Скрипка також додала, що в регіонах, куди евакуювали дітей, не відбулося суттєвого зростання загальної кількості дітей зі статусом, як і влаштування їх у сімейні форми виховання, а влаштування в інтернатні заклади залишилося на тому самому рівні, що й до 24 лютого 2022 року.

Народні депутати дійшли висновку, що збір статистичної інформації проведено з порушенням законодавства, оскільки понад вісім тисяч дітей безпідставно виключено з обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Парламентарії також акцентують на тому, що така статистика стверджує, що в Україні фактично немає дітей, які втратили батьківське піклування через те, що їхні батьки є військовополоненими, зникли безвісти за особливих обставин, перебувають у фільтраційних таборах або ув'язнені агресором.

Крім того, у Раді вважають, що обґрунтованість наданої інформації не перевірена, оскільки єдина інформаційно-аналітична система "Діти" не під'єднана до понад 30% територій і не містить повної, передбаченої законодавством, персональної інформації про дітей.

Теги: #рада #діти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 12.04.2023
У частині Куп'янського району планують примусову евакуацію сімей із дітьми - голова райадміністрації

У частині Куп'янського району планують примусову евакуацію сімей із дітьми - голова райадміністрації

14:50 12.04.2023
ЄС: Якщо підтвердиться достовірність обезголовлення українського військовополоненого, це буде ще одним нагадуванням нелюдськості війни РФ проти України

ЄС: Якщо підтвердиться достовірність обезголовлення українського військовополоненого, це буде ще одним нагадуванням нелюдськості війни РФ проти України

08:16 12.04.2023
Шмигаль заявив про можливий контрнаступ ЗС України влітку

Шмигаль заявив про можливий контрнаступ ЗС України влітку

07:30 12.04.2023
У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

07:12 12.04.2023
ЗС України збили два ворожих БПЛА і знищили дві станції РЕБ -

ЗС України збили два ворожих БПЛА і знищили дві станції РЕБ -

20:29 11.04.2023
У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

18:56 11.04.2023
ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

16:07 11.04.2023
ВР звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна

ВР звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна

16:03 11.04.2023
ВР прийняла за основу законопроєкт про перезавантаження митниці

ВР прийняла за основу законопроєкт про перезавантаження митниці

15:05 11.04.2023
Єгипет таємно планував постачати боєприпаси до РФ - ЗМІ

Єгипет таємно планував постачати боєприпаси до РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

У Міноборони України закликали не робити публічних припущень про особу страченого військовополоненого і зупинити поширення відео

Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

ОСТАННЄ

Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

Окупанти обстріляли житлові будинки в Нікополі, постраждали четверо жителів - голова райадміністрації

Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

У Міноборони України закликали не робити публічних припущень про особу страченого військовополоненого і зупинити поширення відео

Київ закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого в контексті розслідування злочинів РФ

Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Курахівку, поранено одну особу

Найближчими днями в Україні збережеться дощова погода, у п'ятницю потеплішає

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох одиниць, загальний залп - до 12 "Калібрів"

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА