Парламентський комітет просить Шмигаля втрутитися в проблемну ситуацію щодо захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням особисто втрутитися в проблемну ситуацію, пов'язану із захистом дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Як повідомляє пресслужба апарату українського парламенту, таке рішення члени комітету ухвалили за результатами круглого столу на тему "Стан виявлення та надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, під час війни".

"Війна завжди дає зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Завжди і в усіх країнах. А в Україні за останній рік кількість таких дітей не тільки не зросла, а й зменшилася на вісім тисяч. Зменшилася і кількість дітей без батьків за рік повномасштабного вторгнення", - сказала керівниця підкомітету у справах сім'ї та дітей Тетяна Скрипка.

Учасники заходу розглянули статистику, надану Міністерством соціальної політики та Національною соціальною сервісною службою. Так, за уточненою інформацією, загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2022 році, становила 66 552 дитини.

У профільних відомствах цю ситуацію пояснюють тим, що в загальній кількості таких дітей не враховано інформацію щодо регіонів України, території яких тимчасово окуповані станом на 2022 рік.

Голова профільного підкомітету ВР зазначила, що статистика викликає недовіру. Нардепка звернула увагу на те, що згідно з наданими даними, практично в усіх областях, де відбувалися активні бойові дії та є тимчасово окуповані території, відбулося зменшення кількості нововиявлених дітей із цих категорій.

"А з дітей, які до повномасштабного вторгнення жили на підконтрольній Україні території Луганської області, жодна дитина не втратила батьківського піклування і не стала сиротою. Що дуже нелогічно", - підкреслила вона.

Скрипка також додала, що в регіонах, куди евакуювали дітей, не відбулося суттєвого зростання загальної кількості дітей зі статусом, як і влаштування їх у сімейні форми виховання, а влаштування в інтернатні заклади залишилося на тому самому рівні, що й до 24 лютого 2022 року.

Народні депутати дійшли висновку, що збір статистичної інформації проведено з порушенням законодавства, оскільки понад вісім тисяч дітей безпідставно виключено з обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Парламентарії також акцентують на тому, що така статистика стверджує, що в Україні фактично немає дітей, які втратили батьківське піклування через те, що їхні батьки є військовополоненими, зникли безвісти за особливих обставин, перебувають у фільтраційних таборах або ув'язнені агресором.

Крім того, у Раді вважають, що обґрунтованість наданої інформації не перевірена, оскільки єдина інформаційно-аналітична система "Діти" не під'єднана до понад 30% територій і не містить повної, передбаченої законодавством, персональної інформації про дітей.