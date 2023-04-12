У частині Куп'янського району планують примусову евакуацію сімей із дітьми - голова райадміністрації

Рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з кількох територіальних громад Куп'янського району Харківської області буде ухвалено найближчими днями, повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Конашевич.

"Зараз цей механізм відпрацьовується. Думаю, найближчими днями узгодимо весь ланцюжок відповідальних на кожному етапі і... буде ухвалено рішення. Особливо це стосується дітей із батьками", - сказав Конашевич на брифінгу в середу.

За його словами, йдеться передусім про Вільхуватську, Дворічанську та Петропавлівську громади, де, за даними райадміністрації, зараз живе загалом понад 100 дітей (дев'ять у Вільхуватській, 82 - у Дворічанській і 16 - у Петропавлівській).

"Стосуватиметься це насамперед трьох громад - Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської, оскільки їм ці громади розташовані або біля кордону, звідки здійснюються обстріли населених пунктів, або біля лінії зіткнення, де обстріли мають абсолютно хаотичний характер і становлять загрозу", - сказав голова райадміністрації.

Конашевич не виключив також, що аналогічне рішення може бути ухвалене щодо Кіндрашівської громади.