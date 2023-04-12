Окупанти обстріляли житлові будинки в Нікополі, постраждали четверо жителів - голова райадміністрації

Четверо жителів м. Нікополя Дніпропетровської області дістали поранення, двоє з них були госпіталізовані внаслідок обстрілу міста російськими окупантами, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Російська армія вдарила по житлових будинках у Нікополі. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували. Ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома", - написав Євтушенко в телеграм у середу.

За його словами, випущені окупантами артилерійські снаряди пошкодили в місті 13 приватних будинків, дві господарські будівлі та авто. Обстеження території, що потрапила під обстріл, триває, повідомив Євтушенко.