Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вимагає, щоб питання воєнного злочину росіян щодо українського військового, опублікованого на відео зі стратою, було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини.

"Я, як омбудсмен України, звернувся з листами до верховного комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного хреста, зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин! А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій. Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини", - написав Лубінець у телеграм-каналі в середу.

Омбудсмен зазначає, що "публічна страта полоненого - це ще один доказ порушення норм Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя".

Лубінець також повідомив, що розіслав колегам омбудсменам світу це відео з проханням, щоб "вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України".

"А також для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію - геноцидом українського народу! Щоб РФ виключили з усіх міжнародних організацій, як це зробила Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI, виключивши Уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову", - зазначив омбудсмен.

12 квітня Служба безпеки України розпочала розслідування воєнного злочину - катування і вбивства окупантами українського полоненого, знятого на відео й поширеного в мережі.