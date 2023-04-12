Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Курахівку, поранено одну особу

У середу вранці російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" м. Курахівку в Донецькій області, внаслідок цього поранення дістала одна особа, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"Щойно росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами - поранено одну людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці – пошкодили будинок", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На донецькому напрямку протягом ночі ворог продовжував обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Окупанти обстріляли з артилерії Курахове. Також на ранок було двічі обстріляно Очеретине, внаслідок чого пошкоджено магазин.

На горлівському напрямку відомо про двох поранених жителів Бахмуту.

"Ворог уже вщент знищив місто - за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля", - зазначає голова ОВА.

У Торецьку також поранення дістали дві людини та пошкоджено два приватні будинки.

Противник обстріляв і завдав ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого пошкоджено офісне приміщення.

У Соледарській громаді під ворожими обстрілами Оріхове-Василівка, Федорівка та Роздолівка.

На лисичанському напрямку було зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного, постраждалих немає.

За добу внаслідок обстрілів у Донецькій області один загиблий і вісім поранених.