Події

12:44 12.04.2023

Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Курахівку, поранено одну особу

1 хв читати

У середу вранці російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" м. Курахівку в Донецькій області, внаслідок цього поранення дістала одна особа, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"Щойно росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами - поранено одну людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці – пошкодили будинок", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На донецькому напрямку протягом ночі ворог продовжував обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Окупанти обстріляли з артилерії Курахове. Також на ранок було двічі обстріляно Очеретине, внаслідок чого пошкоджено магазин.

На горлівському напрямку відомо про двох поранених жителів Бахмуту.

"Ворог уже вщент знищив місто - за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля", - зазначає голова ОВА.

У Торецьку також поранення дістали дві людини та пошкоджено два приватні будинки.

Противник обстріляв і завдав ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого пошкоджено офісне приміщення.

У Соледарській громаді під ворожими обстрілами Оріхове-Василівка, Федорівка та Роздолівка.

На лисичанському напрямку було зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного, постраждалих немає.

За добу внаслідок обстрілів у Донецькій області один загиблий і вісім поранених.

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 12.04.2023
Унаслідок обстрілів на Донеччині одна людина загинула, поранено вісім

Унаслідок обстрілів на Донеччині одна людина загинула, поранено вісім

08:03 12.04.2023
За добу окупанти випустили 170 снарядів по Херсонській області, поцілили по церквах і ЛЕП, загинула одна людина

За добу окупанти випустили 170 снарядів по Херсонській області, поцілили по церквах і ЛЕП, загинула одна людина

07:55 12.04.2023
Ворог за добу обстріляв дев’ять ОТГ у Сумській області

Ворог за добу обстріляв дев’ять ОТГ у Сумській області

20:11 11.04.2023
У вівторок ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду

У вівторок ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду

12:18 11.04.2023
Російські Су-35 вдарили по Оріхову та Гуляйполю, втрати уточнюються - Єрмак

Російські Су-35 вдарили по Оріхову та Гуляйполю, втрати уточнюються - Єрмак

09:19 11.04.2023
У Старобільську та околицях окупанти збільшили кількість патрулів і блокпостів

У Старобільську та околицях окупанти збільшили кількість патрулів і блокпостів

08:49 11.04.2023
Ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

Ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

08:32 11.04.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає, зруйновано цивільне підприємство

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає, зруйновано цивільне підприємство

07:41 11.04.2023
Ворог здійснив 56 обстрілів Херсонської області, випустивши 256 снарядів, поранені двоє людей

Ворог здійснив 56 обстрілів Херсонської області, випустивши 256 снарядів, поранені двоє людей

07:07 11.04.2023
Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області

Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

ОСТАННЄ

Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

Найближчими днями в Україні збережеться дощова погода, у п'ятницю потеплішає

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох одиниць, загальний залп - до 12 "Калібрів"

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

Психологи навчатимуть HR-персонал УЗ, як працювати зі співробітниками, які повернулися з фронту на робочі місця, - Лапутіна

Світові лідери мають відреагувати на відео зі стратою українського військового - Зеленський

За перешкоджання журналістській діяльності судитимуть архідиякона Києво-Печерської лаври

ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

Посадку японського апарату Hakuto-R на Місяць заплановано на 25 квітня - ispace

Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА