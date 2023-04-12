ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру головному геологу газопромислового управління "Полтавагазвидобування", що входить до АТ "Укргазвидобування", який зі спільниками вкрав 4,6 млн грн підприємства і "відмив" їх через конвертаційний центр.

"Посадовці газопромислового управління разом зі спільниками штучно завищували очікувану вартість газогідродинамічних досліджень. Вони організовували проведення тендерів у неконкурентний спосіб та фальсифікували перемогу в торгах спеціально визначених суб’єктів господарювання. Фактичне виконання цих досліджень забезпечувалося силами держпідприємства за ціною, що була в рази меншою, ніж визначена за результатами тендеру", - повідомляється на сайті ДБР у середу.

Наразі відбуваються 14 обшуків у Полтавській області за місцем роботи та проживання осіб, які, ймовірно, причетні до розкрадання коштів газопромислового управління "Полтавагазвидобування", виділених на проведення досліджень. Правоохоронці встановлюють усіх співучасників цих злочинів та документують інші епізоди злочинної діяльності.

Посадовця підозрюють у заволодінні майном та службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України).