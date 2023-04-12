Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

Влада РФ ухвалила закон про використання інструментів цифрового авторитаризму з метою оцифрування та підвищення ефективності видачі повісток, а також придушення російських ухилянтів, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 квітня.

"11 квітня Державна дума РФ ухвалила в третьому читанні законопроєкт про створення єдиного електронного реєстру громадян Росії, які підлягають призову на військову службу. Російські військкомати використовуватимуть електронний реєстр для видачі повісток на військову службу", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ISW.

Зазначається, що "єдиний реєстр збирає особисту інформацію про російських громадян, включно з відомостями про стан здоров'я, освіту та проживання, статус іноземного громадянства, страхові та податкові дані, від декількох російських юридичних осіб, зокрема від Федеральної податкової служби Росії, слідчих органів, судів, медичних закладів, Російського пенсійного та соціального фонду, Центральної виборчої комісії, а також федеральних і місцевих органів влади".

Відомо, що особи, яких було призвано, не можуть виїжджати з Росії і зобов'язані з'явитися до військкомату протягом 20 днів після призову. Закон забороняє призивати осіб, які прострочили 20-денну заборгованість за порушення водіння транспортних засобів, купівлю або продаж нерухомості та отримання кредитів.

"Високопоставлений російський законодавець заявив, що закон виправить деякі бюрократичні недоліки, що виникли під час часткової мобілізації в Росії у вересні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Західні аналітики зазначають, що деякі російські військові блогери, які давно агітували за "більш агресивну політику формування сил", високо оцінили цей закон і заявили, що він "є прикладом здорової взаємодії між російським громадянським суспільством та урядом".

Раніше в ISW прогнозували, що в Кремлі об'єднають заходи громадського контролю "в радянському стилі з великими даними та інформаційними технологіями 21-го століття", з метою посилення контролю над населенням РФ після того, як Росія використала розпізнавання облич, QR-коди, а також технологію геовідстежування на мобільних пристроях для забезпечення "драконівських заходів" під час карантину COVID-19 у 2020 році.