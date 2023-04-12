Події

09:20 12.04.2023

Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

2 хв читати
Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

Влада РФ ухвалила закон про використання інструментів цифрового авторитаризму з метою оцифрування та підвищення ефективності видачі повісток, а також придушення російських ухилянтів, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 квітня.

"11 квітня Державна дума РФ ухвалила в третьому читанні законопроєкт про створення єдиного електронного реєстру громадян Росії, які підлягають призову на військову службу. Російські військкомати використовуватимуть електронний реєстр для видачі повісток на військову службу", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ISW.

Зазначається, що "єдиний реєстр збирає особисту інформацію про російських громадян, включно з відомостями про стан здоров'я, освіту та проживання, статус іноземного громадянства, страхові та податкові дані, від декількох російських юридичних осіб, зокрема від Федеральної податкової служби Росії, слідчих органів, судів, медичних закладів, Російського пенсійного та соціального фонду, Центральної виборчої комісії, а також федеральних і місцевих органів влади".

Відомо, що особи, яких було призвано, не можуть виїжджати з Росії і зобов'язані з'явитися до військкомату протягом 20 днів після призову. Закон забороняє призивати осіб, які прострочили 20-денну заборгованість за порушення водіння транспортних засобів, купівлю або продаж нерухомості та отримання кредитів.

"Високопоставлений російський законодавець заявив, що закон виправить деякі бюрократичні недоліки, що виникли під час часткової мобілізації в Росії у вересні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Західні аналітики зазначають, що деякі російські військові блогери, які давно агітували за "більш агресивну політику формування сил", високо оцінили цей закон і заявили, що він "є прикладом здорової взаємодії між російським громадянським суспільством та урядом".

Раніше в ISW прогнозували, що в Кремлі об'єднають заходи громадського контролю "в радянському стилі з великими даними та інформаційними технологіями 21-го століття", з метою посилення контролю над населенням РФ після того, як Росія використала розпізнавання облич, QR-коди, а також технологію геовідстежування на мобільних пристроях для забезпечення "драконівських заходів" під час карантину COVID-19 у 2020 році. 

Теги: #рф #повістки #ухилянти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 11.04.2023
Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

17:59 11.04.2023
В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

11:24 11.04.2023
Прикордонники викрили схему незаконного переправлення людей через держкордон на Волині під виглядом водіїв

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення людей через держкордон на Волині під виглядом водіїв

08:08 11.04.2023
ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

08:03 11.04.2023
ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

23:28 10.04.2023
Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

12:05 10.04.2023
Німеччина готова заборонити в'їзд до країни російським спортсменам, навіть якщо їх буде допущено до міжнародних змагань, - глава МВС

Німеччина готова заборонити в'їзд до країни російським спортсменам, навіть якщо їх буде допущено до міжнародних змагань, - глава МВС

19:44 09.04.2023
Знищено нову російську РЛС "Реп'яшок"

Знищено нову російську РЛС "Реп'яшок"

08:41 09.04.2023
Наступальний потенціал окупантів на всій лінії фронту продовжує знижуватися

Наступальний потенціал окупантів на всій лінії фронту продовжує знижуватися

02:27 09.04.2023
У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Зеленський закликав до підтримки українських воїнів "політично та інформаційно"

Зеленський обговорив із американським бізнесменом і філантропом Баффетом допомогу Україні

ОСТАННЄ

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

Посадку японського апарату Hakuto-R на Місяць заплановано на 25 квітня - ispace

Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

Окупанти обстріляли територію Білопільської ТГ, без наслідків

SpaceX через негоду перенесла запуск на орбіту групу з 51 міні-супутника

Унаслідок обстрілів на Донеччині одна людина загинула, поранено вісім

Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА