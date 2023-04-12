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08:16 12.04.2023

Шмигаль заявив про можливий контрнаступ ЗС України влітку

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Шмигаль заявив про можливий контрнаступ ЗС України влітку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗС України можуть почати новий контрнаступ не навесні, а влітку.

"Ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів і партнерів у зв'язку з початком наступу", - заявив він в інтерв'ю The Hill.

Прем'єр-міністр додав, що "друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100, а то й більше відсотків". За його словами, контрнаступ може бути розпочато вже влітку.

Глава українського уряду зазначив, що Україна просить міжнародних партнерів про додаткові військові можливості, такі як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка.

Водночас, він повідомив, що найбільш сильний тиск для початку контрнаступу йде зсередини України.

"Українські війська ведуть запеклі і жорстокі бої за те, щоб вирвати у Росії повний контроль над східноукраїнським містом Бахмут. І вирішення проблеми нестачі боєприпасів та зброї - від важкої артилерії, бронетехніки, танків і засобів протиповітряної оборони - вважається ключовим фактором у визначенні часу початку контрнаступу", - резюмував Шмигаль.

 

 

Теги: #війна #наступ #терміни

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