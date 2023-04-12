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07:12 12.04.2023

ЗС України збили два ворожих БПЛА і знищили дві станції РЕБ -

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ЗС України збили два ворожих БПЛА і знищили дві станції РЕБ -

За минулу добу вівторка, 11 квітня, українські військові завдали 13 авіаударів і здійснили обстріл 5 районів зосередження живої сили і техніки противника, повідомили в Генштабі ЗС України.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці в середу вранці, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські військові збили 2 ворожі БПЛА типу "Орлан - 10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 радіоелектронні станції боротьби противника.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #зведення

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