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06:58 12.04.2023

12 квітня: Цей день в Україні та в світі

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12 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 413 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 413 RUSSIAN AGRESSION

12 квітня відзначають Всесвітній день авіації і космонавтики, Міжнародний день польоту людини в космос, Всесвітній день дій у сфері військових витрат, Міжнародний день безпритульних дітей.

В Україні - День працівників ракетно-космічної галузі, День Скаута.

Православна церква вшановує пам'ять святого Івана.

День Скаута в Україні

Щорічно 12 квітня Україна відзначає День скаута. Подію започаткували 28 березня 2008 року.

Скаутський рух з’явився у 1907 році завдяки британцю Роберту Бейдену-Павеллу, який створив табір скаутів і розробив теорію скаутингу.

В Україні скаутинг став популярним у 1911 році. Національна організація отримала назву "Пласт", а скаутів назвали пластунами – як колись козаків Запорізької Січі, що займалися розвідкою.

26 жовтня 2007 року було створено Національну організацію, яка представляє нашу країну на світовому скаутському просторі.

День працівників ракетно-космічної галузі

День працівників ракетно-космічної галузі – подія, започаткована Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року.

Метою свята є вдячність працівникам української космонавтики за старанну працю у створенні техніки, проведенні наукових досліджень тощо. Адже саме українцям належить ідея міжпланетних перельотів й розвинення ракетної теорії.

Перший український космонавт - Леонід Каденюк, який відправився у космос 19 листопада 1997 року.

Міжнародний день польоту людини в космос

Свято започаткували на честь першого польоту в космічний простір, який відбувся у 1961 році. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 7 квітня 2011 року.

Юрій Гагарін, космонавт із СРСР, був першою людиною, котра облетіла Землю за орбітою. Загалом політ тривав 108 хвилин, назва космічного корабля – "Восток-1".

Всесвітній день дій у сфері військових витрат

12 квітня кожного року відзначається Всесвітній день дій у сфері військових витрат. Подію започаткував Інститут міжнародних досліджень спільно з Міжнародним бюро миру.

Таке свято має за мету збільшення поінформованості суспільства щодо кількості грошових витрат на збройні сили.

Ще цього дня:

1903 — У Великій Британії почала діяти міська служба омнібусів;

1908 — Український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького;

1934 — У Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна";

1945 — Віцепрезидент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки;

1955 — Вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною;

1961 — Космічний корабель "Восток-1" з Юрієм Гагаріним на борту, здійснив перший політ у космос;

1970 — На сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України;

1981 — З космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання "Колумбія";

1992 — У Марн-ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд;

1999 — Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон обвинувачений у нешанобливому ставленні до суду після "зумисних неправдивих свідчень" під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань;

2014 — Захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна.

Церковне свято

День Святого Івана

12 квітня у церковному календарі - день пам'яті Івана Ліствичника - християнського богослова, візантійського філософа, ігумена Синайського монастиря. Він є автором великого богословського твору, званого "Ліствицею", за яким і отримав прізвисько Ліствичника.

У цей день випікали спеціальні обрядові печива, які називалися драбинками. Кожне таке печиво віддавали члену сім’ї – вважалося, що якщо з’їси його, то будеш здоровим весь рік. Також наші предки вірили, що в майбутньому житті людина, яка з’їла "драбинку", зможе зійти на небо і потрапити в рай.

Іменини: Пантелеймон, Зосима, Софрон, Захар, Сава, Іван.

Теги: #календар #цей_день #12квітня

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