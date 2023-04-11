Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого входять 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів.
"Ми щойно оголосили про новий пакет військової допомоги для України від компанії Colt Canada. Ми жертвуємо 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів. Ця зброя підтримає боротьбу України за самооборону і захист наших спільних цінностей". - написала Ананд у твіттері у вівторок увечері.