Події

20:29 11.04.2023

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

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У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

Голови комітетів Європейського парламенту та Верховної Ради України зберуться вперше на спільне засідання для обговорення процесу вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє у вівторок пресслужба Європейського парламенту, засідання відбудеться в середу і розпочнеться об 11:00 за Центральноєвропейським часом (12:00 за Києвом). "Мета першого засідання в середу - зібрати разом голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України, щоб обговорити подальший шлях України щодо процесу вступу країни до ЄС, а також проявити солідарність із Києвом, який усе ще бореться з російським вторгненням. Захід відкриють президент Європарламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, він відбудеться в гібридному форматі", - ідеться в повідомленні.

У ЄП деталізували, що після вступних слів двох президентів присутні будуть розділені на дві панелі: "Відновлення європейської України" та "Разом будуємо стійке майбутнє". "Депутати Європарламенту та їхні українські колеги розглянуть низку питань, пов'язаних із процесом вступу України до ЄС, зокрема тих, що стосуються економічної політики, верховенства права, антикорупційної програми та бюджетного контролю, а також приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та імплементації законодавства ЄС. Очікується, що на першому засіданні учасники розглянуть, як вони можуть іще більше поглибити двосторонні відносини між комітетами своїх відповідних інституцій", - зазначили в ЄП.

Теги: #рада #європарламент #засідання

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