На азербайджано-вірменському кордоні нові бойові зіткнення

Міністерство оборони Азербайджану заявляє про загибель трьох військовослужбовців ЗС Азербайджану внаслідок дій Вірменії на азербайджано-вірменському кордоні.

"Військовослужбовці ЗС Азербайджану Залов Відаді Нізамі оглу, Гасанов Ельшад Габіль оглу та Тагієв Сабухі Гюндюе оглу загинули внаслідок припинення провокації Збройних сил Вірменії на кордоні", - повідомляє міністерство оборони Азербайджану.

У Міноборони також повідомили, що наразі ситуація в районі бойових зіткнень відносно стабільна, оперативна ситуація перебуває під повним контролем підрозділів азербайджанської армії.

Водночас Міноборони Вірменії повідомляє про загибель чотирьох і поранення шести своїх військових під час обстрілу з боку Азербайджану.

"Унаслідок чергової провокації азербайджанської сторони в прикордонному районі села Тех у Сюнікській області Вірменії на кордоні з Азербайджаном вірменська сторона має чотирьох загиблих і шістьох поранених", - зазначають у відомстві.