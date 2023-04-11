Події

20:13 11.04.2023

На азербайджано-вірменському кордоні нові бойові зіткнення

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На азербайджано-вірменському кордоні нові бойові зіткнення

Міністерство оборони Азербайджану заявляє про загибель трьох військовослужбовців ЗС Азербайджану внаслідок дій Вірменії на азербайджано-вірменському кордоні.

"Військовослужбовці ЗС Азербайджану Залов Відаді Нізамі оглу, Гасанов Ельшад Габіль оглу та Тагієв Сабухі Гюндюе оглу загинули внаслідок припинення провокації Збройних сил Вірменії на кордоні", - повідомляє міністерство оборони Азербайджану.

У Міноборони також повідомили, що наразі ситуація в районі бойових зіткнень відносно стабільна, оперативна ситуація перебуває під повним контролем підрозділів азербайджанської армії.

Водночас Міноборони Вірменії повідомляє про загибель чотирьох і поранення шести своїх військових під час обстрілу з боку Азербайджану.

"Унаслідок чергової провокації азербайджанської сторони в прикордонному районі села Тех у Сюнікській області Вірменії на кордоні з Азербайджаном вірменська сторона має чотирьох загиблих і шістьох поранених", - зазначають у відомстві.

 

 

Теги: #азербайджан #жертви #вірменія #обстріл

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