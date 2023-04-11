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19:10 11.04.2023

"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

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"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

Одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться на авіабазі Ramstein у Німеччині 21 квітня, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Військово-повітряні сили США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться в очному форматі на авіабазі "Рамштайн". За його словами, пріоритети української делегації незмінні – насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, - броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт - засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони, антидрони.

Теги: #засідання #рамштайн

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