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18:37 11.04.2023

Російські війська за добу завдали 1 ракетного і 10 авіаударів, здійснили понад 18 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

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Російські війська за добу завдали 1 ракетного і 10 авіаударів, здійснили понад 18 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Протягом доби противник завдав одного ракетного і 10 авіаційних ударів, здійснив понад 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 вівторка.

"Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", - ідеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці.

Як інформує Генштаб, незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях "на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак".

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі на південь від Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Спірне Донецької.

На бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту, повідомляє Генштаб.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар'їнки, успіху не мав. Запеклі бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новомихайлівку, Шахтарське, Новоукраїнку, Велику Новосілку, Вугледар і Пречистівку Донецької області.

Як повідомляє Генштаб, на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв населені пункти поруч із лінією бойового зіткнення. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, як повідомляється, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує певні підрозділи в прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Блешня, Кам'янська Слобода та Грем'яч Чернігівської області; Волфине та Катеринівка Сумської області; а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

 

Теги: #генштаб #зсу

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