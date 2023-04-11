Події

17:10 11.04.2023

Фабрики-кухні з виробництва дитячого харчування побудують у Київській і Харківській областях

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У Бучі стартувало будівництво першої в Україні фабрики-кухні, яка готуватиме обіди для закладів освіти Бучанської, Немішаївської та Бородянської громад, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук у телеграмі.

Фабрика-кухня в Бучі розташовуватиметься на вулиці Яблунській, 1л на площі 1,8 га. Вона вироблятиме 10 тис. порцій за зміну. Згідно з паспортом об'єкта, будівництво планують завершити в IV кварталі поточного року.

Голова обласної військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов також написав у телеграмі про майбутнє будівництво фабрики-кухні в Лозовій. Вона готуватиме харчування для 86 шкіл і дитячих садків Лозівської, Олексіївської, Близнюківської, Біляківської та Первомайської громад.

Проєкт профінансував американський меценат Говард Баффет.

Будівництво фабрик-кухонь у Бучі та Лозовій - пілотні проєкти реформування системи шкільного харчування, що стартувала 1 січня 2022 року і проводиться за ініціативою першої леді країни Олени Зеленської. У школах почали впроваджувати меню, розроблене шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

Одна з цілей реформаторів - призвичаїти дітей із раннього віку до здорового харчування.

Нове меню передбачає скорочення споживання хлібобулочних виробів і збільшення споживання овочів і м'яса. З раціону школярів виключено сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежено споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, сиру, соусів і майонезів (окрім кетчупу). Водночас додано більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів. Соки пропонуються в обмеженій кількості без додавання цукру та підсолоджувачів. Сіль можна використовувати тільки йодовану і тільки для приготування їжі.

У шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників і ароматизаторів, газовані напої, м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, каву та гриби.

 

 

Теги: #баффет #заклади_освіти #фабрики_кухні

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