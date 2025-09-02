Інтерфакс-Україна
Події
18:32 02.09.2025

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

2 хв читати
Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів, так як недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права на освіту і безпеку.

"Сьогодні отримали два звернення щодо недопуску учнів до гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва через відсутність шкільної форми. Як повідомляли заявники, відсторонення від занять здійснювала директор закладу освіти… Хочу зазначити, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили", - написала Лещик в мережі Facebook, і процитувала самі звернення.

Вона наголосила, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу (у частині областей навчальний рік розпочався з тривалих повітряних тривог) не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини.

"Тому закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях. Звертаю увагу, що саме та людина, яка "примусила" учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я. Буду вживати відповідних заходів реагування", - йдеться у повідомленні.

Теги: #начання #заклади_освіти #лещик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 26.08.2025
До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

12:27 25.08.2025
В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

11:06 22.08.2025
Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

12:43 20.08.2025
Київ ще не виділив кошти на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів закладів освіти

Київ ще не виділив кошти на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів закладів освіти

18:35 09.07.2025
Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

09:38 26.06.2025
Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти на основі 9 класів триватиме до 20 жовтня

Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти на основі 9 класів триватиме до 20 жовтня

18:26 25.06.2025
Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

20:33 18.06.2025
Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

17:22 11.06.2025
Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

15:26 29.05.2025
Раді рекомендують ухвалити закон щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

Раді рекомендують ухвалити закон щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

У Львові попрощалися з Парубієм

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА