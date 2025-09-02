Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів, так як недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права на освіту і безпеку.

"Сьогодні отримали два звернення щодо недопуску учнів до гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва через відсутність шкільної форми. Як повідомляли заявники, відсторонення від занять здійснювала директор закладу освіти… Хочу зазначити, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили", - написала Лещик в мережі Facebook, і процитувала самі звернення.

Вона наголосила, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу (у частині областей навчальний рік розпочався з тривалих повітряних тривог) не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини.

"Тому закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях. Звертаю увагу, що саме та людина, яка "примусила" учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я. Буду вживати відповідних заходів реагування", - йдеться у повідомленні.