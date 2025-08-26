Інтерфакс-Україна
17:47 26.08.2025

До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Фото: https://t.me/Ukrenergo

Станом на 25 серпня до закладів освіти ще не доставили 26,2% від запланованої на цей рік кількості підручників, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"За останніми даними на обласні бази доставлені всі підручники (100%), але до закладів освіти із них поки реально надійшло 73,99% – це 4,3 з 5,8 млн запланованих примірників. Тобто, 1,5 млн підручників ще не передані. Як ви памʼятаєте, станом на 19 серпня (минулий тиждень) було доставлено 51,18%, що майже на 2 млн підручників менше від запланованої кількості", - написав Бабак в телеграм-каналі на основі аналізу даних "Інституту модернізації змісту освіти".

Крім того, за новим механізмом (напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ) станом на 25 серпня доставлено лише 20,72% підручників.

"Якщо розглянути ситуацію в цілому, то з 8,7 млн запланованих підручників до закладів освіти (станом на 25 серпня) надійшло 6 431 003. Або 73,76%. Тобто більше ніж 2 млн екземплярів ще не доставлені", - повідомив голова комітету.

Серед іншого, він заявив, що ситуація з підручниками шрифтом Брайля за тиждень не змінилася -в школи не передано жодного.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабакрозповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих поки доставлено до шкіл. Також він повідомив, що жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля не доставлений до шкіл, а договори на друк укладено лише на 6,5 тис.

Теги: #підручники #заклади_освіти #бабак

