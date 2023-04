У рамках "Євробачення-2023" стартувала символічна акція солідарності з Україною - Ткаченко

У рамках міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" стартувала символічна акція солідарності з Україною, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У рамках "Євробачення-2023", що пройде на честь України під слоганом "Об'єднані музикою", стартувала символічна акція солідарності з Україною, яка була ініційована британською креативною компанією Aurora та підтримана Міністерством культури та інформаційної політики", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Зазначено, що кожен охочий може долучитися до акції, як фізично в останній день "Євробачення" о 12:00 за британським часом (14:00 за київським), так і онлайн, виконавши пісню The Beatles "With A Little Help From My Friends", а відео зі своєю версією виконання можна завантажити на будь-який канал соціальних мереж із хештегом #HelpUkraineSong напередодні та в день "Євробачення".

"Що не менш важливо, одна з цілей ініціативи - не тільки створити найбільший у світі фізичний і цифровий флешмоб по всій Великій Британії під час "Євробачення-2023", а й збір коштів для українських дітей, які постраждали від війни, через донат на War Child", - написав міністр.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня, а гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.