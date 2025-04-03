В Україні в п'ятницю переважно без опадів, вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°

У п'ятницю, 4 квітня, в Україні опади не очікуються, лише на півдні країни місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 9-14° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 4 квітня також без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 4 квітня найвища температура вдень була 21,9 в 1990р., найнижча вночі 6,4 морозу в 1931р.

У суботу, 5 квітня, у південно-східній частині невеликий дощ; на решті території вночі без опадів, вдень помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°.

У Києві 5 квітня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.