Інтерфакс-Україна

Події

14:37 01.04.2025

БЕБ виявили порушення в понад 100 процедурах закупівель в Києві, лише у 19% випадків була реакція – військова адміністрація

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БЕБ виявили порушення в понад 100 процедурах закупівель в Києві, лише у 19% випадків була реакція – військова адміністрація

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявляє, що представники Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили йому про виявлення порушень в понад 100 процедурах закупівель Києва загальною вартістю 8 млрд грн.

"Цю інформацію вони надали раніше посадовцям. Лише у 19% випадків була хоча б якась реакція. Ми почали розбиратися, чому рекомендації не беруться до уваги… У всіх на руках інформація про порушення та фактично розкрадання мільйонів бюджетних коштів, проте на всіх рівнях посадовці і виконавці закривають на це очі", - стверджує Ткаченко.

В своєму телеграм-каналі він навів кейс закупівлі з порушенням комунальним підприємством "Спецжитлофонд" у 2024 році, який пізніше позивався проти Держаудитслужби.

Голова військової адміністрації анонсував засідання групи "Прозорість і підзвітність" з онлайн-трансляцією за залученням журналістів і заявив, що "у нас ще достатньо прикладів таких закупівель".

При цьому Ткаченко закликав мера Києва "долучитися до публічного аналізу прозорості використання коштів громади під час війни".

Теги: #беб #ткаченко

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