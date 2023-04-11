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15:05 11.04.2023

Єгипет таємно планував постачати боєприпаси до РФ - ЗМІ

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Єгипет таємно планував постачати боєприпаси до РФ - ЗМІ

Президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 тис. ракет для РФ і доручив чиновникам тримати виробництво і постачання в секреті, повідомляє американське видання The Washington Post у вівторок із посиланням на документи американської розвідки.

"Частина цілком секретного документа, датованого 17 лютого, містить короткий виклад імовірних розмов між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими чиновниками, а також згадує плани з постачання Росії артилерійських снарядів. У документі Сісі інструктує чиновників тримати виробництво і постачання ракет у секреті, щоб уникнути проблем із Заходом. Газета The Washington Post отримала цей документ із добірки зображень секретних файлів", - ідеться в повідомленні.

За даними видання, ці документи - частина високосекретних військових і розвідувальних документів США, що просочилися в інтернет, які розкривають детальну картину війни в Україні, а також аналіз і секретну інформацію про РФ та інші країни із секретних джерел.

У відповідь на запитання щодо документа і достовірності описаних у ньому бесід прессекретар Міністерства закордонних справ Єгипту Ахмед Абу Зейд заявив, що "позиція Єгипту від початку ґрунтується на непричетності до цієї кризи та зобов'язанні зберігати рівну дистанцію з обома сторонами, підтверджуючи водночас підтримку Єгиптом статуту ООН і міжнародного права в резолюціях Генеральної асамблеї ООН".

Представник уряду США, виступаючи на умовах анонімності, щоб не розкривати секретної інформації, сказав: "Ми не знаємо про будь-яке виконання цього плану", говорячи про ініціативу з експорту ракет. "Ми не бачили, щоб це сталося", - додав чиновник.

Прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що Міністерство юстиції розпочало розслідування за фактом витоку секретних документів.

Видання зазначає, що останнім часом Москва і Каїр уклали декілька значних угод, також після порушення доступу до української пшениці Каїр став значною мірою покладатися на закупівлі російського зерна. З іншого боку, відносини між США та Єгиптом були напруженими останніми роками, оскільки адміністрація Байдена посилила тиск на уряд Сісі через його репресії проти громадянського суспільства.

Надання зброї російському уряду може призвести до запровадження санкцій США проти Єгипту, зазначає видання.

 

Теги: #війна #єгипет #ракети

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