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14:06 11.04.2023

Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП)

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Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП)

Волинська обласна рада на засіданні у вівторок, 11 квітня, підтримала рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Волинської області".

Згідно з результатами голосування, оприлюдненими на сайті облради, "за" проголосували 54 депутати з 54 присутніх.

У тексті рішення зазначається, що облрада, враховуючи антиукраїнську та антидержавницьку позицію релігійних організацій УПЦ (МП), яка не засудила російську агресію в Україні та злочини московських окупантів упродовж війни, не поодинокі факти державою-окупантом, забороняє діяльність УПЦ (МП) на території Волинської області, а також рекомендує Волинській ОДА розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд із релігійною організацією "Святогірський Успенський Зимненський Ставропігійний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ (МП), які користуються храмами, що є пам'ятками архітектури.

Органам місцевого самоврядування Волинської області рекомендовано сприяти зміні підлеглості релігійних громад УПЦ (МП) у канонічних та організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до їхніх статутів, а також здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають у користуванні УПЦ (МП), з подальшим припиненням права користування такими земельними ділянками шляхом ухвалення відповідних рішень.

Облрада також звернулася до президента України з проханням визначити невідкладним законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

Теги: #упц_мп #волинська_область

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