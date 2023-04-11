Події

13:39 11.04.2023

Для сил ТрО акумулюють 400 млн грн на зброю – стартувала ініціатива "ОКО ЗА ОКО-2"

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Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" стартували з новим спільним проєктом допомоги ЗСУ – "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Його мета – повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони у автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах. Для цього компанія і фонд акумулюють 400 мільйонів гривень.

фото Анатолія Гаєвського

"Упевнені, що  нова ініціатива так само об’єднає потужну водійську спільноту заради спільної  мети – озброїти 31 бригаду ТрО до зубів. 31 бригаду, де майже у кожного з нас є хтось із друзів, колег чи знайомих зі сусіднього двору. Тих самих хлопців і дівчат, які пішли захищати нашу країну від ворога і героїчно несуть службу в різних гарячих точках кожного дня",–  коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Механіка проєкту "ОКО ЗА ОКО 2" залишились тією ж самою – ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення ТрО. Крім того, задонейтити також буде можна і на спецрахунок фонду "Повернись живим".

"Ми купуємо колективне, групове піхотне озброєння, на яке у тій війні, яка зараз відбувається на Сході, є найбільший запит. Це та зброя, яка вже не індивідуальна, але безпосередньо воює на полі бою, тобто на рівні взводів, на рівні рот, на рівні батальйонів. Кожна з 31 бригади ТрО так чи інакше задіяна у бойових діях. Ми долучилися до створення ТрО, ми розгортали Командування ТрО перед повномасштбагним вторгненням, ми активно працюємо з ТрО після початку повномасштбаного вторгнення і сьогодні, незважаючи на активне залучення ТрО в цій війні, вони отримують озброєння і техніку за залишковим принципом. У них великий дефіцит саме того озброєння, яке ми закуповуємо і те, що ми закупимо дозволить суттєво наростити потенціал більшості бригад ТрО безпосередньо на полі бою", - коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

фото Анатолія Гаєвського

Зібрані кошти підуть на закупівлю 100 автоматичних гранатометів (УАГ-40), 200 крупнокаліберних кулеметів (ДШК) та 300 мінометів калібру 82 мм. Зброя передаватиметься військовим партіями в міру виготовлення і доставки.

Нагадаємо, на днях ОККО долучилася до збору коштів "Повернись живим" на "Довгі РУКи ТрО". Донат у розмірі 48 млн грн повністю закрив потребу 11 областей, де бракувало від 22 до 55 % потрібної суми на розвідувально-ударні комплекси для місцевих бригад тероборони.

Теги: #окко #повернись_живим

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