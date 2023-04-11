14 областей України вже затвердили мовні програми - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що вже 14 областей України затвердили програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

"За словами уповноваженого, такі програми суттєво допомагають громадянам України більше дізнатися про мовний закон, безоплатно опанувати українську мову, отримати додаткову інформацію щодо складання іспитів на рівень володіння державною мовою, підтримати обдаровану молодь, сприяючи мовній стабільності в державі", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Кремінь також наголосив, що нинішня мовна стабільність, як і мовна стійкість нації, є безпрецедентними за всі роки української незалежності.