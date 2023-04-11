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12:27 11.04.2023

Президент України вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

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Президент України вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

У Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу "Бабин Яр" у Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

Також відбулося покладання квітів до пам'ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам'ятного знака "Пам'ять заради майбутнього" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

"Україна пам’ятає всіх, кого вбив і скалічив нацистський режим у роки Другої світової війни. Як пам’ятає про кожного українця й українку, які загинули у XXI сторіччі в концтаборах і катівнях російської держави-агресора. Володимир Зеленський наголошує: ми зробимо все, щоб визволити наших співвітчизників із таборів і в’язниць новітніх нацистів - російського тоталітарного режиму. Лише спільними зусиллями всього цивілізованого світу можна подолати агресора та не допустити експансії тоталітаризму на Європейському континенті", - зазначається в повідомленні.

День визволення в'язнів нацистських концтаборів відзначають щорічно з 1991 року. 11 квітня 1945-го ув'язнені нацистського концтабору в Бухенвальді, дізнавшись про наближення союзницьких військ, підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців, а коли в концтабір увійшли американські військові, повстанці повністю його контролювали.

Загалом на території Німеччини та окупованих нею країн діяло понад 14 тисяч концтаборів, через які за роки війни пройшли понад 18 мільйонів осіб, значна частина яких загинула.

 

Теги: #память #вязні #концтабори #зеленський

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