Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає, зруйновано цивільне підприємство

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті вчорашніх обстрілів с. Кучерівка... зруйновано цивільне підприємство. Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії м. Вовчанськ... Унаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.