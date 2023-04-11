ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

За минулу добу Збройні сили України знищили 500 російських окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано, танків - 3644 (+7) од, бойових броньованих машин - 7038 (+10) од, артилерійських систем - 2765 (+15) од, РСЗВ - 535 (+1) од, засоби ППО - 282 (+0) од, літаків - 307 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2332 (+9), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5620 (+13) од, спеціальна техніка - 316 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.