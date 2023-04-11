Ворог здійснив 56 обстрілів Херсонської області, випустивши 256 снарядів, поранені двоє людей

Російські окупанти за добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області, випустивши 256 снарядів, поранені двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 56 обстрілів, випустивши 285 снарядів. Двоє людей отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, розташовані в Суворовському районі міста.

Також, за словами очільника ОВА, з деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.