Події

01:29 11.04.2023

У Болгарії ведуть переговори про передачу Україні МіГ-29 за умови отримання замість них нових літаків

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У Міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літальних апаратів, повідомляє агентство ЕФЕ.

Крім того, у міністерстві наголосили, що безкоштовно передавати винищувачі Києву не збираються.

ЕФЕ зазначає, що наразі Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, причому з них лише шість у робочому стані. Через санкції Євросоюзу проти Росії Болгарія більше не може отримувати технічну допомогу від російської сторони.

Спочатку про контакти Болгарії з партнерами з приводу можливої передачі літаків Україні повідомлялося в секретних документах Пентагону, які опинилися днями у вільному доступі в соцмережах.

ЕФЕ наголошує, що якщо Болгарія вирішить зараз передати Україні свої МіГ-29, то як мінімум на півтора роки залишається взагалі без винищувачів, оскільки партія F-16, раніше закуплених у США, прибуде лише 2025 року.

Водночас агентство нагадує, що президент Болгарії Румен Радєв неодноразово висловлювався проти постачання зброї Україні та висловлював надію на те, що уряд країни більше не постачатиме Україні озброєння. На даний момент у Болгарії працює тимчасовий уряд, призначений саме Радєвим.

У країні 2 квітня пройшли вибори – п'яті за рахунком менш ніж за два роки – і новий уряд ще не сформований, оскільки партії не можуть дійти компромісу та домовитися про коаліцію.  

Теги: #передача #україна #болгарія #винищувачі

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