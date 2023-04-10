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21:20 10.04.2023

Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

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Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

Україна потребує щонайменше п'яти тисяч фахівців для розмінування власних територій, а на повне очищення країни від вибухонебезпечних предметів може піти 30 років, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Щонайменше 5 тисяч українських фахівців нам знадобиться, які будуть займатися розмінуванням. І це з розрахунком, що будуть приходити фахівці з інших країн", - сказав Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Королівства Данія Троельсом Лундом Поульсеном в Ukraine Media Center Odesa.

"Це показує досвід Хорватії. Там війна закінчилася 28 років тому і досі територія цієї країни не повністю розмінована. Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв. м. А в нас війна триває. Якщо рухатися за темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років", - додав він.

Міністр зазначив, що розмінування потребує також і водна акваторія Чорного та Азовського морів. Їх очищення дасть свободу судноплавству.

За словами очільника відомства, використовуючи сучасні технології, процес розмінування можна буде скоротити. Зокрема, важливе обладнання надає королівство Данія.

Під час візиту Резніков обговорив з Поульсеном можливість розширення співпраці в цій сфері.

 

 

Теги: #міноборони #розмінування

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