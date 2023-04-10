Наступ ворога одночасно відбувається на 4 напрямках, найзапекліші бої в Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці - Маляр

Наступ росіян одночасно триває на чотирьох напрямках, найзапекліші бої відбуваються зараз у Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на бахмутському. На чотирьох напрямках зараз іде одночасно наступ. Це мар'їнський, лиманський, авдіївський і бахмутський напрямок. І треба сказати, що запеклі бої точаться практично скрізь, особливо це Мар'їнка та Авдіївка. Там дуже гаряче. І Бахмут, який ми постійно обговорюємо", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Вона зазначила, що на лиманському, мар'їнському та авдіївському напрямках ворогу "абсолютно не вдається досягти поставлених цілей".

Коментуючи ситуацію в районі Бахмута, заступник міністра заявила, що ворог "по-звірячому знищує там усе".

"Навіть транспорт, який рухається в бік Бахмута або з Бахмута, вони навіть туди прицільно стріляють. Хоча люди намагаються покинути місто", - сказала Маляр.

Також противник збільшив кількість артилерійського вогню по Бахмуту, додала заступник міністра.