Події

13:15 10.04.2023

Комендантська година в Київській області на Великдень не зміниться - ОВА

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Комендантська година в Київській області на Великдень не зміниться - ОВА

Комендантська година в ніч на Великдень, 16 квітня, у Київській області діятиме без змін, повідомляє обласна військова адміністрація.

"На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година в Київській області діятиме без змін - з 00:00 до 5:00", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що під час комендантської години в храмах може перебувати "виключно духовенство з обмеженням доступу для вірян".

Для зручності населення богослужіння транслюватимуть в онлайн-режимі.

Після завершення комендантської години люди зможуть відвідати храми.

В ОВА звертають увагу на "необхідність обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану".

Теги: #великдень #комендантська_година #київська_область

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