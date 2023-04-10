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12:31 10.04.2023

Нардепи пропонують Верховній Раді звернутися до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до Альянсу

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Нардепи пропонують Верховній Раді звернутися до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до Альянсу

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком пропонують парламенту ухвалити звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору та парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в Альянсі.

Відповідний проєкт постанови №9192 зареєстровано у Верховній Раді 10 квітня.

Автори законодавчої ініціативи, зокрема, пропонують закликати парламенти держав-членів НАТО і парламентську асамблею НАТО виконати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України.

У зв'язку з цим нардепи вважають за необхідне закликати країни-члени Альянсу звернутися до своїх урядів із проханням сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

Крім того, державам-членам НАТО пропонується уповноважити свої уряди на вжиття всіх заходів щодо скликання в рамках Вільнюського саміту НАТО засідання комісії Україна - НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.

Теги: #нато #рада

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