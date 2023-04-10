Суд заарештував військовослужбовця в/ч з Одеської області, який відбирав у солдатів бойові доплати

За клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою посадовцю військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати.

"Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині", - йдеться в повідомленні бюро в понеділок.

У ДБР нагадують, що у квітні 2023 року співробітники бюро повідомили військовослужбовцю про підозру у вимаганні в підлеглих військовослужбовців частини коштів зі щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

Наразі задокументовано понад 30 фактів вимагання та отримання посадовцем грошей від підлеглих на загальну суму понад 600 тис. грн.