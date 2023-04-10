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10:10 10.04.2023

Мінреінтеграції: Формується міжнародна коаліція для повернення українських дітей-сиріт із РФ

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Мінреінтеграції: Формується міжнародна коаліція для повернення українських дітей-сиріт із РФ

Триває робота над формуванням міжнародної коаліції з метою повернення незаконно вивезених українських дітей-сиріт із Росії, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"Зараз формується міжнародна коаліція з держав, які погодилися і висловили свою публічну підтримку такій коаліції, такій платформі щодо повернення, зокрема, дітей-сиріт", - сказала Верещук в ефірі телеканалу "Рада".

Вона зазначила, що "важливо мати механізм посередника, це може бути Міжнародний комітет Червоного хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ(...)".

Наразі Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака і за лідерства президента Володимира Зеленського працює над "формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей".

"Наразі формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші. (...). Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти", - цитує пресслужба слова Верещук.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ утримує на тимчасово захоплених територіях України та незаконно вивезла на територію РФ 4396 дітей-сиріт.

Теги: #діти #повернення

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