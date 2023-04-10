Окупанти займаються релігійними переслідуваннями на захопленій території України - ISW

Російська окупаційна влада, ймовірно, провадить кампанію систематичних релігійних переслідувань на тимчасово захопленій території України, від початку повномасштабного вторгнення скоєно щонайменше 76 актів релігійного переслідування, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 квітня.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські солдати або окупаційна влада здійснили щонайменше 76 актів релігійного переслідування в Україні. Російська влада закрила, націоналізувала або насильно реформувала щонайменше 26 культових споруд у підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбувала, сплюндрувала або навмисно знищила щонайменше 13 культових споруд на окупованій Україні", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

Західні аналітики вважають, що випадки релігійних репресій, найімовірніше, не поодинокі, а є частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та популяризації Московського патріархату.

Російська окупаційна влада систематично поширює свою державну політику придушення свободи віросповідання на тимчасово захоплену територію України, забезпечуючи дотримання російських федеральних законів.

Зазначається, що 2021 року генпрокуратура РФ оголосила чотири групи євангельських християн із Латвії та України "небажаними" організаціями, фактично заборонивши ці організації в РФ.

У серпні 2022 року окупаційна влада в тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області скоїла напад на будинок українського євангельського пастора та звинуватила його у зв'язках із тими самими небажаними організаціями, які були заборонені в Росії 2021 року.

"Російська окупаційна влада з 2014 року репресує українські релігійні громади в маріонеткових республіках на сході України та в незаконно окупованому Криму", - наголошується в повідомленні.

Аналітики з ISW вважають, що кампанія із систематичних релігійних переслідувань окупантів спрямована на "викорінення Автокефальної (незалежної) Православної церкви України (ПЦУ), яку Москва вважає розкольницькою, незважаючи на рішення Вселенського Константинопольського патріарха у 2019 році надати Українській православній церкві незалежність від Московського патріархату".

Крім цього, російська окупаційна влада, ймовірно, систематично ліквідовує церкви ПЦУ на окупованій Україні.

"Дослідження ISW засвідчило, що 34% повідомлень про переслідування були спрямовані проти ПЦУ, що робить її найбільш переслідуваною релігійною групою. Високий відсоток гонінь на ПЦУ недивний, з одного боку, тому що це найпопулярніша конфесія в Україні. З іншого боку, це дивно, адже Кремль позиціонує себе як захисник християнства загалом і східного православ'я зокрема", - зазначено в повідомленні.

Згідно з заявами свідків, імовірно, влада РФ переслідує ПЦУ за українське походження.

"Росіяни чинили такі цілеспрямовані атаки на ПЦУ навіть під час нетривалої часткової російської окупації Київської області на початку війни, що дає змогу припустити, що ці напади одразу були навмисним компонентом російського вторгнення", - наголошується в повідомленні.