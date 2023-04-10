Події

08:44 10.04.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя, пошкоджено будинки, горів ліс

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя, пошкоджено будинки, горів ліс

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в с. Петропавлівка. Унаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне... поранення отримав 36-річний цивільний. Госпіталізований у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в районі с. Подоли через влучання з РСЗВ "Град" по території лісу сталася лісова пожежа.

 

 

 

Теги: #обстріли #харківщина

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